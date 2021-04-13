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futebol

Reinaldo fala sobre vitória do São Paulo: 'Partida muito boa'

Lateral-esquerdo analisou o triunfo do Tricolor, que chegou a duas vitórias seguidas...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 22:20

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 22:20
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (12), pelo Campeonato Paulista. A partida foi bastante equilibrada, com o Tricolor marcando no segundo tempo após um gol contra de Léo Ortiz.
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Reinaldo, um dos principais jogadores do São Paulo, analisou a vitória, que segundo ele, foi um teste bom para ver o nível dos comandados de Crespo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Crespo pediu para todos estarem conectados um no outro. Partida muito boa, foi um teste muito bom para ver o nível da nossa equipe. Tem muita coisa para melhorar, mas mostramos que temos equipe competitiva, que vai brigar por resultados melhores e competições - disse o jogador ao 'SporTV'.
Reinaldo também viu o sistema defensivo do São Paulo bem na partida. Segundo ele, o clube soube controlar bem os jogadores de qualidade no ataque do Massa Bruta, como Arthur e Claudinho.
- Creio que foi uma partida muito boa da nossa equipe, principalmente na marcação. O time deles tem muitos jogadores de qualidade na frente. Nossa linha de zaga esteve muito bem, sem dar espaço para os atacantes deles. Todo mundo pressionando lá na frente, certinho - finalizou.
Com esse placar, o Tricolor continua na liderança do Grupo B, com 13 pontos, enquanto o Massa Bruta é o primeiro colocado do Grupo C, com 11 pontos conquistados durante a campanha. Agora, o clube do Morumbi enfrenta o Guarani, na próxima quarta-feira (14), às 21h30, em casa.

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