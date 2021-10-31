Reinaldo enaltece torcida na vitória do São Paulo contra o Inter: 'Com o apoio deles, somos muito fortes'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o resultado passou pelos pés de Reinaldo. O lateral deu o passe para o gol de Gabriel Sara e foi um dos melhores em campo.ATUAÇÕES: Sara, Reinaldo e Igor Gomes são os destaques na vitória do Tricolor

Após o término da partida, o camisa 6 destacou o papel da torcida são-paulina no Morumbi, que sob forte chuva, compareceu ao estádio e apoio o time.

- A gente sabe, e o torcedor também sabe, que com o apoio deles somos muito fortes dentro de casa. Desde a chegada, do começo ao fim, eles apoiaram. Isso é muito importante. Uma grande vitória contra uma grande equipe, que é o Inter. Fomos muito bem taticamente, do começo ao fim - analisou.

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Com seu 11º passe para gol, Reinaldo se estabeleceu como o lateral com mais assistências entre todos da Série A na temporada 2021. Ele disse que vem se aprimorando para servir seus companheiros em melhores condições, e ressaltou a importância de Rogério Ceni.

- Eu venho trabalhando muito forte para, quando chegar na linha de fundo, ou por dentro mesmo, dar assistência para meus companheiros, deixar meus companheiros em boas condições. Graças a Deus mais uma assistência, graças ao bom trabalho que vem sendo feito, desde quando o Rogério chegou. Foi uma semana muito proveitosa e conseguimos fazer o que o Rogério pediu para neutralizar a equipe do Inter e sair com a vitória - concluiu o lateral.