Reinaldo elogia Crespo e diz que final do Paulista é fruto de 'um trabalho muito bem feito pela comissão'

Um dia antes da primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o lateral do São Paulo, Reinaldo, falou sobre as expectativas e a preparação do time para a decisão. O jogador se mostrou confiante com o trabalho feito pela comissão de Hernán Crespo até o momento.VEJA COMO FICOU A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES