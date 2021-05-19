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Reinaldo elogia Crespo e diz que final do Paulista é fruto de 'um trabalho muito bem feito pela comissão'

O lateral do São Paulo falou um pouco sobre o trabalho do treinador argentino em seus primeiros três meses no clube. Reinaldo fez uma projeção otimista para a temporada...
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Publicado em 

19 mai 2021 às 18:00

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Um dia antes da primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o lateral do São Paulo, Reinaldo, falou sobre as expectativas e a preparação do time para a decisão. O jogador se mostrou confiante com o trabalho feito pela comissão de Hernán Crespo até o momento.VEJA COMO FICOU A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES
São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, às 22h, pela primeira vez nesta final. O jogo decisivo do campeonato será disputado no domingo (23), às 16h, no Morumbi.

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