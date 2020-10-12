Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reinaldo é o 5º lateral-esquerdo com mais gols na história do Brasileiro

Lateral do São Paulo já marcou três vezes nessa edição...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 08:20

Crédito: Ricardo Duarte/Lancepress!
Aos 31 anos de idade, sete vestindo a camisa do São Paulo, Reinaldo se tornou um dos laterais-esquerdo com mais gols na história do Campeonato Brasileiro. Autor do primeiro tento da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, de pênalti, o camisa 6 chegou a 19 bolas na rede em 234 partidas na competição nacional.
Com os três gols marcados nessa edição, Reinaldo subiu para a 5ª posição no ranking de artilheiros da sua posição no Brasileirão em todos os tempos. No clássico deste sábado, ele deixou para trás Júlio César, que atuou pelos quatro grandes do Rio de Janeiro, além de Grêmio, Cruzeiro e Goiás, e marcou 18 vezes em 237 atuações.
Quem encabeça a lista é um outro jogador com passagem pelo Morumbi: Juan. Criado na base do São Paulo e vendido ainda jovem para o Arsenal, da Inglaterra, o lateral defendeu o Tricolor em 2011 e 2013, após passagens por Flamengo e Fluminense. Foram 30 gols em Brasileiro antes de sua aposentadoria, no ano passado. Outro ex-tricolor no top 5 é Fábio Santos, também revelado no clube, e que atualmente defende o Atlético Mineiro.
LATERAIS-ESQUERDO COM MAIS GOLS NO BRASILEIRO
1º - Juan - 2004/2017 - 30 gols2º - Gilberto - 1996/2011 - 26 gols3º - Fábio Santos - 2003/2020 - 23 gols4º - Marinho Chagas - 1972/1982 - 20 gols5º - Reinaldo - 2012/2020 - 19 gols6º - Júlio César - 2004/2015 - 18 gols7º - Danilo Barcelos - 2016/2020 - 16 golsRubens Cardoso - 1997/2008 - 16 golsKléber - 1998/2014 - 16 gols10º - Wladimir - 1973/1989 - 15 gols​Cláudio Mineiro - 1971/1986 - 15 gols​Lino - 2001/2006 - 15 gols​Léo - 1997/2013 - 15 gols

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados