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Reinaldo, do São Paulo, se pronuncia após acidente com ciclista no CT

Lateral-esquerdo explicou o ocorrido e disse que prestou toda a assistência necessária para a vítima, que passa bem após atropelamento. Fato aconteceu na manhã desta sexta-feira...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 17:06
Crédito: Rubens Chiri
O lateral-esquerdo Reinaldo soltou um comunicado em seu Instagram explicando o acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira (09), na porta do CT da Barra Funda, localizado na Avenida Marquês de São Vicente.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
Reinaldo acabou atropelando um ciclista no portão de entrada do centro de treinamento. A vítima foi socorrida pelo próprio jogador e também pelo médico do São Paulo, Jose Sanchez. O ciclista teve ferimentos leves e passa bem.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Infelizmente hoje me envolvi em um acidente com um ciclista quando estava chegando ao CT da Barra Funda pela manhã, para mais um dia de treinamento. Logo após a colisão, sai imediatamente do carro para prestar os devidos socorros. Recebi ainda todo o suporte do clube, com a presença do Dr. José Sanchez, que prestou todo o atendimento necessário até a chegada do SAMU, e de outros funcionários - começou o jogador. Reinaldo também comentou sobre o que aconteceu com o ciclista e disse que está bem após o susto,.
- O ciclista foi levado para uma unidade de atendimento e graças a Deus está bem, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Também estou bem após esse grande susto - finalizou.

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