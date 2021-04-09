Reinaldo, do São Paulo, se pronuncia após acidente com ciclista no CT

Crédito: Rubens Chiri

O lateral-esquerdo Reinaldo soltou um comunicado em seu Instagram explicando o acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira (09), na porta do CT da Barra Funda, localizado na Avenida Marquês de São Vicente.

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Reinaldo acabou atropelando um ciclista no portão de entrada do centro de treinamento. A vítima foi socorrida pelo próprio jogador e também pelo médico do São Paulo, Jose Sanchez. O ciclista teve ferimentos leves e passa bem.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Infelizmente hoje me envolvi em um acidente com um ciclista quando estava chegando ao CT da Barra Funda pela manhã, para mais um dia de treinamento. Logo após a colisão, sai imediatamente do carro para prestar os devidos socorros. Recebi ainda todo o suporte do clube, com a presença do Dr. José Sanchez, que prestou todo o atendimento necessário até a chegada do SAMU, e de outros funcionários - começou o jogador. Reinaldo também comentou sobre o que aconteceu com o ciclista e disse que está bem após o susto,.