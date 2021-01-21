Reinaldo, do São Paulo, comenta sobre goleada sofrida: 'Difícil entender o que está acontecendo'

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo foi goleado pelo Internacional por 5 a 1, em pleno Morumbi e viu a liderança do Campeonato Brasileiro ser perdida para o Colorado. Para explicar a atuação vexatória, o lateral-esquerdo Reinaldo falou logo após o final da partida.

Tem joias do São Paulo: veja 20 jovens que estão brilhando no Brasileirão e seu valor de mercado​- Difícil explicar o que está acontecendo. Nossa equipe vem muito abaixo em campo. Temos que melhorar muito, voltar a ser aquela equipe que tomava poucos gols. Lá na frente estamos sempre fazendo. É trabalhar agora, não tem muito o que falar - afirmou o camisa seis em entrevista à 'TV Globo'.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOReinaldo também comentou sobre o que espera da equipe daqui para frente na competição. Segundo ele, o Tricolor tem tudo para voltar a ser a equipe do ano passado, que chegou a ficar sete pontos na frente do segundo colocado.

- Focar no próximo objetivo, ver o dia a dia, o professor Diniz vai falar bastante com nós para conseguir a vitória. A gente sabe que já passamos por essa fase na temporada e demos a volta por cima. Tenho certeza que o grupo está ciente do que tem que fazer - finalizou.