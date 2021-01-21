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Reinaldo, do São Paulo, comenta sobre goleada sofrida: 'Difícil entender o que está acontecendo'

Lateral-esquerdo comentou sobre atuação vexatória do São Paulo em jogo decisivo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Tricolor ainda não venceu nesse ano...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 23:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 23:45

Crédito: Rubens Chiri
O São Paulo foi goleado pelo Internacional por 5 a 1, em pleno Morumbi e viu a liderança do Campeonato Brasileiro ser perdida para o Colorado. Para explicar a atuação vexatória, o lateral-esquerdo Reinaldo falou logo após o final da partida.
Tem joias do São Paulo: veja 20 jovens que estão brilhando no Brasileirão e seu valor de mercado​- Difícil explicar o que está acontecendo. Nossa equipe vem muito abaixo em campo. Temos que melhorar muito, voltar a ser aquela equipe que tomava poucos gols. Lá na frente estamos sempre fazendo. É trabalhar agora, não tem muito o que falar - afirmou o camisa seis em entrevista à 'TV Globo'.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOReinaldo também comentou sobre o que espera da equipe daqui para frente na competição. Segundo ele, o Tricolor tem tudo para voltar a ser a equipe do ano passado, que chegou a ficar sete pontos na frente do segundo colocado.
- Focar no próximo objetivo, ver o dia a dia, o professor Diniz vai falar bastante com nós para conseguir a vitória. A gente sabe que já passamos por essa fase na temporada e demos a volta por cima. Tenho certeza que o grupo está ciente do que tem que fazer - finalizou.
Com a derrota, o São Paulo agora é o vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, novo líder da competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 19h, contra o Coritiba, novamente no Morumbi, pelo Brasileirão.

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