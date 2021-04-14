Reinaldo comenta bom momento do São Paulo: 'No caminho certo'

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Destaque do início da temporada do São Paulo, o lateral esquerdo Reinaldo se mostrou contente e confiante com o bom momento que o clube vive. O atleta falou sobre o trabalho de Crespo e, também, sobre seu desempenho nas primeiras partidas no Paulistão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O camisa 6 avaliou o início do trabalho do argentino Hernán Crespo no comando da equipe. Segundo ele, o time absorveu bem sua visão sobre futebol para os atletas, o que é crucial para os bons desempenhos do Tricolor.

- Iniciamos a temporada em um bom ritmo, conseguindo as vitórias o que é muito importante. Trabalhamos muito durante esse tempo que tivemos de treinamentos, o professor Crespo conseguiu passar muito bem as suas ideias para a equipe. Então vejo o time crescendo e no caminho certo para buscarmos os nossos objetivos - comentou o lateral.

Reinaldo atua em uma posição diferente sob as ordens do novo treinador. Agora, com o time jogando num esquema 3-5-2, o jogador deixou de jogar como um lateral esquerdo, virando um ala esquerdo, posicionado na linha de meio de campo.Com a nova função, o camisa 6 tem maior liberdade para atuar no ataque, não possuindo uma necessidade tão grande de recompor a linha de defesa, que já conta com três zagueiros. Assim, as principais qualidades de Reinaldo são exaltadas, como a qualidade na criação de jogadas, o passe, destaques ofensivos, em geral.

O atleta comentou sobre as boas atuações neste início de temporada, mas fez questão de exaltar o trabalho coletivo e da comissão técnica.

- Fico feliz de estar ajudando a equipe, de conseguir desempenhar bem o meu futebol. Sem dúvidas traz muita confiança boas atuações e isso é mérito de todo o time, dos companheiros, da comissão. Então esperamos seguir em evolução para termos um ano vitorioso - disse Reinaldo.

Com jogos a cada dois dias desde o último sábado (10), o ala comentou, ainda, sobre a sequência frenética de jogos. O São Paulo enfrentou o São Caetano no último sábado, o Bragantino na última segunda-feira (12) e ainda enfrentará o Guarani nesta quarta-feira (14), antes do clássico com o Palmeiras na sexta-feira (16).

- É uma semana importante, com jogos difíceis. Conseguimos dois bons resultados e agora temos mais duas partidas complicadas. Então estamos pensando jogo a jogo, nos preparando da melhor forma possível para cada partida. Sabemos a importância dos resultados positivos e vamos em busca deles - falou o atleta.O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Guarani no Morumbi, às 21h30, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista de 2021.

Após dois jogos disputados nos últimos quatro dias, é possível que haja uma rotação do elenco e, pensando no jogo contra o Palmeiras, nomes como o de Reinaldo podem ser poupados.