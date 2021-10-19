Reinaldo comemora vitória no Majestoso e exalta entrega do São Paulo: 'Todos se doaram 90 minutos'

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O São Paulo voltou a vencer na última segunda-feira (18), ao bater seu rival, o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi. Além do resultado, o desempenho e a intensidade do Tricolor chamaram a atenção durante os 90 minutos. Reinaldo, jogador importante da equipe, falou sobre a vitória no Majestoso.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O camisa 6 do São Paulo ressaltou a importância de vencer o rival e falou, ainda, sobre a dedicação do elenco dentro de campo. O lateral já virou a página, mirando o próximo confronto da equipe, contra o Red Bull Bragantino.

- Vitória muito importante em um clássico. Todos se doaram os 90 minutos, um ajudando o outro dentro de campo e merecemos sair com os três pontos. Agora é seguir trabalhando forte, porque domingo já temos outro desafio - comentou Reinaldo.

O lateral esquerdo são-paulino atribuiu parte da vitória à presença do torcedor, que voltou aos estádios após mais de um ano e meio. Reinaldo se referiu à torcida como 'um combustível a mais'.

- Sem dúvidas o Morumbi estava muito especial com o apoio do nosso torcedor durante os 90 minutos. Eles fazem muita diferença para nós dentro de campo, nos dá aquele combustível a mais. Então é muito bom ter eles ao nosso lado novamente e sem dúvidas irão nos ajudar muito neste restante da temporada - disse o lateral sobre a torcida são-paulina.Logo no início do jogo, Reinaldo deu a assistência para o gol de Calleri, que deu a vitória para o São Paulo no clássico. O jogador falou sobre seu cruzamento pelo lado esquerdo que terminou na finalização do argentino para abrir o placar e ressaltou a construção do lance como um todo.

- Fico feliz de ter ajudado a equipe. Construímos bem a jogada, e achei o cruzamento no Calleri que completou muito bem para o gol. Então é manter bem o nosso trabalho em campo, pensando jogo a jogo para que possamos alcançar os nossos objetivos no Brasileiro - comentou Reinaldo.