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Reinaldo atinge a marca de terceiro jogador com mais partidas pelo São Paulo no século XXI

O lateral-esquerdo igualou a marca de Hernanes na partida da última quarta-feira (16), estando atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni...
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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:28

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:28

Reinaldo completou 330 jogos vestindo a camisa do São Paulo na vitória do Tricolor contra o Manaus, na partida de ontem (16), válida pela Copa do Brasil. Assim, o lateral-esquerdo superou a marca de Hernanes e se tornou o terceiro jogador com mais partidas disputadas pela equipe.O atleta está atrás apenas de Luis Fabiano, com 352 jogos, e de Rogério Ceni, com 906. Reinaldo comemorou a marca e destacou que pretende entrar para a história do clube com essa marca.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogos- É uma marca muito importante pelo São Paulo, que é um clube gigante. Jogar aqui é um sonho de criança realizado. E entrar para a história do clube com este número, igualando um cara sensacional como o Hernanes, deixa tudo ainda mais especial - disse.
Decisivo na classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil, após dar uma assistência para Diego Costa, o jogador foi aplaudido pela torcida do Morumbi e afirmou reconhecer o carinho dos torcedores.
- Os torcedores sabem o quanto me doou e tenho carinho por este clube. E, por isso, entro em campo e deixo a minha alma como se fosse o meu último jogo pelo São Paulo - completou.O São Paulo volta a campo no próximo sábado (19), às 16h, no Estádio do Morumbi, para enfrentar o Botafogo (SP) pela rodada de encerramento da fase de grupos do Paulistão 2022. O Tricolor paulista já está classificado para as quartas de final da competição.
Crédito: ReinaldoéoterceirojogadordoSãoPaulocommaisjogosnesseséculo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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