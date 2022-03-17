Reinaldo atinge a marca de terceiro jogador com mais partidas pelo São Paulo no século XXI

Reinaldo completou 330 jogos vestindo a camisa do São Paulo na vitória do Tricolor contra o Manaus, na partida de ontem (16), válida pela Copa do Brasil. Assim, o lateral-esquerdo superou a marca de Hernanes e se tornou o terceiro jogador com mais partidas disputadas pela equipe.O atleta está atrás apenas de Luis Fabiano, com 352 jogos, e de Rogério Ceni, com 906. Reinaldo comemorou a marca e destacou que pretende entrar para a história do clube com essa marca.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogos- É uma marca muito importante pelo São Paulo, que é um clube gigante. Jogar aqui é um sonho de criança realizado. E entrar para a história do clube com este número, igualando um cara sensacional como o Hernanes, deixa tudo ainda mais especial - disse.