Reinaldo analisa quedas e papel de Diniz na ascensão do São Paulo

Crédito: Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!

O São Paulo não iniciou a temporada de 2020 muito bem, ao ser eliminado para o Mirassol em casa no Campeonato Paulista e, depois, não passar da fase de grupos na Libertadores. O lateral-esquerdo Reinaldo analisou a situação e exaltou o papel do técnico Fernando Diniz nesse processo:

– Foram duas quedas dolorosas logo na volta da pandemia e todo mundo estava desconfiado do trabalho do Diniz e do nosso trabalho. Mas o Diniz sempre conversava, sempre falando que o trabalho estava sendo bem-feito, que o trabalho tinha que continuar. Com o apoio do Pássaro, do Raí, do presidente Leco, eles sempre falavam que o que tinha que mudar estava dentro da sala, falava para a gente acreditar – iniciou o lateral ao 'SporTV' nesta tarde, complementando:

- A gente oscilava muito desde o ano passado. O professor Diniz sempre falava que time grande, com a camisa pesada como o São Paulo, não pode oscilar tanto, que jogadores que vestem essa camisa não podem oscilar. Então, botamos isso na cabeça que tinha que manter um nível de futebol em todas as partidas. Tinha partida que a gente deixava muito a desejar. Agora, a gente está oscilando bem menos, temos que melhorar bastante ainda, é um campeonato longo, estamos no caminho certo, é trabalhar ainda mais.O São Paulo é atualmente o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Atlético-MG, que possui dois jogos a mais. Para Reinaldo, o técnico teve um papel muito importante para que o time conseguisse dar a volta por cima.

- O Diniz foi um cara muito importante nesse processo de muitas críticas, não só para nós, jogadores, mas para ele também. Todo mundo sabia que ele podia contar com a gente, com nosso esforço, nosso trabalho, com nosso dia a dia, e a gente prometeu que ia correr, que ia fazer de tudo para essa chave mudar e, graças a Deus, estamos num caminho muito bom. Sabemos que ainda não ganhamos nada, mas vamos na briga e buscar nossos objetivos – finalizou.