Reinaldo analisa goleada sofrida para o Bragantino: 'Não tem explicação'

O São Paulo foi apático nesta quarta-feira, após levar uma goleada por 4 a 2 do Red Bull Bragantino. Na saída de campo, o lateral-esquerdo Reinaldo comentou sobre a pífia atuação do Tricolor na partida.
Alexandre Mattos, Alexandre Pássaro, Muricy… confira o vaivém dos dirigentes dos principais clubes brasileiros para 2021
- A gente fez um primeiro tempo muito abaixo, tem nem explicação. Todo mundo estava abaixo. Sabemos onde erramos, e agora é levantar a cabeça, porque tem um jogo muito importante, um clássico. É colocar a cabeça no lugar e foco total no clássico para conseguir os três pontos - afirmou à 'TV Globo', depois do jogo.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO camisa seis também fez questão de elogiar o trabalho que vem sendo feito pelo técnico Fernando Diniz, visto que o Tricolor é o líder do Brasileirão, com 56 pontos conquistados, a sete dos segundos colocados Flamengo e Atlético-MG.
- Hoje não tem explicação, nosso time foi muito, muito abaixo. O Diniz vai falar e vai mostrar onde erramos. Trabalho está sendo bem feito, continuamos na liderança - finalizou o jogador.