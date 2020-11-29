Reinaldo alcança a marca de 250 jogos com a camisa do São Paulo

No São Paulo desde a temporada 2013, o lateral Reinaldo chegou a marcar de 250 jogos com a camisa do Tricolor na noite do último sábado, quando a equipe bateu o Bahia, por 3 a 1, na Arena Fonte Nova. O jogador foi homenageado pelo clube e ganhou uma camisa com a número de sua marca.

Titular absoluto da lateral-esquerda do São Paulo, Reinaldo vive grande fase no clube do Morumbi. O jogador é o líder de assistências do atual elenco, com nove passes para gol em 2020. Contra o Bahia, inclusive, o defensor deu um passe para Luciano e cobrou o escanteio que gerou o gol de Arboleda. - O Reinaldo sempre vai ser citado como exemplo de superação. É muito difícil um jogador começar como ele começou no São Paulo e dar a volta por cima. É um exemplo para nós todos. É uma liderança técnica do time e na gestão do grupo. É um dos melhores laterais-esquerdos do Brasil com certeza. É um jogador que pode postular uma vaga na Seleção também - afirmou o técnico Fernando Diniz, não medindo elogios para o jogador.