AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Reinaldo alcança a marca de 250 jogos com a camisa do São Paulo

Lateral-esquerdo chegou ao Tricolor em 2013, foi emprestado em duas ocasiões, e hoje é titular absoluto da equipe comandada por Fernando Diniz...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 09:00
Crédito: Reinaldo segue em busca de seu primeiro título no São Paulo (Divulgação/saopaulofc.net
No São Paulo desde a temporada 2013, o lateral Reinaldo chegou a marcar de 250 jogos com a camisa do Tricolor na noite do último sábado, quando a equipe bateu o Bahia, por 3 a 1, na Arena Fonte Nova. O jogador foi homenageado pelo clube e ganhou uma camisa com a número de sua marca.
Titular absoluto da lateral-esquerda do São Paulo, Reinaldo vive grande fase no clube do Morumbi. O jogador é o líder de assistências do atual elenco, com nove passes para gol em 2020. Contra o Bahia, inclusive, o defensor deu um passe para Luciano e cobrou o escanteio que gerou o gol de Arboleda. - O Reinaldo sempre vai ser citado como exemplo de superação. É muito difícil um jogador começar como ele começou no São Paulo e dar a volta por cima. É um exemplo para nós todos. É uma liderança técnica do time e na gestão do grupo. É um dos melhores laterais-esquerdos do Brasil com certeza. É um jogador que pode postular uma vaga na Seleção também - afirmou o técnico Fernando Diniz, não medindo elogios para o jogador.
Reinaldo chegou ao São Paulo em 2013 e não teve um bom início no clube do Morumbi. Criticado pela torcida, o jogador foi emprestado para a Chapecoense e para a Ponte Preta, mas retornou ao CT da Barra Funda e reconquistou seu espaço no Tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda
Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados