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Reims x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

PSG passa por um período de tensão por conta de toda a especulação envolvendo uma possível saída de Mbappé, mas pode contar com a estreia de Lionel Messi neste domingo...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 10:06

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 10:06
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Reims neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O clube vive a tensão com relação a possível saída de Mbappé nos próximos dias, mas também com a expectativa de contar com Neymar e Messi em campo juntos novamente.Confonto duro
- Vai ser um jogo difícil, o Reims é uma equipe organizada, que atua em diferentes sistemas. Estamos felizes com o que produzimos no início da temporada, mas sempre podemos melhorar. Sofremos muitos gols e queremos consertas - analisou Mauricio Pochettino, técnico do PSG.
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Trio MMN
O duelo contra o Reims pode ser o primeiro onde os torcedores do Paris Saint-Germain terão a oportunidade de assistir Messi, Mbappé e Neymar atuando juntos. O argentino e o brasileiro ainda não entraram em campo, mas estão aptos e devem participar de alguns minutos.
FICHA TÉCNICA:Reims x Real Madrid
Data e horário: 29/8/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Stade Auguste Delaune, em Reims (FRA)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REIMS (Técnico: Óscar García)Rajkovic; Gravillon, Faes e Abdelhamid; Foket, Cassama, Munetsi e Konan; Cafaro e Kebbal; Toure
Desfalques: Arber Zeneli, Fraser Hornby, Moussa Doumbia e Anastasios Donis (machucados)
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Verratti e Wijnaldum; Neymar, Messi e Mbappé
Desfalques: Mauro Icardi, Sergio Ramos, Colin Dagba e Juan Bernat (machucados)

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