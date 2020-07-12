Rei dos Desarmes! William traça planos no Ceará: 'Ser campeão'

Crédito: Divulgação/Ceará

Assim como em muitos clubes, sempre tem aqueles jogadores de maiores destaques, normalmente são os atacantes e os meias, o clássico camisa 10. Dessa forma, aqueles que atuam em outras posições não são alvo dos holofotes, como é o caso do William. Porém, o jogador desempenha um papel de extrema importância para a equipe quando entra em campo.

Responsável por neutralizar o adversário, o jogador ganhou apelido por muitos como “Rei dos Desarmes”. Por isso ele não se preocupa com jejum de gols, muito pelo contrário.

- Eu avalio minha importância para o time de forma positiva. Ainda não fiz gols, nem dei assistências esse ano, mas eu trabalho muito para primeiro cumprir minha função e depois ajudar em outras coisas dentro de campo. Mas na hora certa vou balançar as redes novamente (risos) - afirmou o camisa 5 que marcou um gol ano passado na partida contra o Ferroviário.

Questionado sobre seu futuro no clube, William não ficou em cima do muro e falou sobre seus objetivos. O carioca ainda aproveitou para falar sobre esse período sem jogos e como enxerga esse retorno do futebol:

- Meus planos no Ceará são os melhores possíveis. Pretendo permanecer na equipe, ser campeão e sempre ajudando o time dentro de campo. Treinei muito forte durante esse período, então estou preparado para esse retorno. O clube vem dando um suporte muito bom para os atletas e garante uma segurança a mais para nós - concluiu.