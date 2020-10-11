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futebol

Rei dos clássicos? São Paulo ainda não perdeu para rivais em 2020

Após triunfo em cima do Palmeiras por 2 a 0, Tricolor acumula três vitórias e três empates sobre os rivais paulistas na temporada; relembre confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 10:00

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: Equipe comandada por Diniz não perdeu para rivais neste ano (Fotoarena Maurício Rummens Agência Lancepress!
Após ter batido o Palmeiras na noite do último sábado, o torcedor do São Paulo pôde, enfim, respirar, afinal, um tabu de mais de três anos foi quebrado e também, pela primeira vez, o clube venceu dentro do Allianz Parque, a arena rival. No entanto, há mais um motivo para, no mínimo, se orgulhar: nesta temporada, a equipe ainda não perdeu nenhum clássico para seus rivais paulistas.
Até agora, foram seis jogos, com três vitórias e três empates. O primeiro triunfo em clássico deste ano aconteceu diante do Santos, pelo Campeonato Paulista, por 2 a 1, com gols marcados por Pablo. Depois, vitória em cima do Corinthians, já pelo Brasileirão, pelo mesmo placar, e tentos marcados por Hernanes e Brenner. Por fim, o resultado em cima do Palmeiras, por 2 a 0, com tentos de Reinaldo e Vitor Bueno.
Já as igualdades foram por 0 a 0 diante de Palmeiras e Corinthians pelo estadual e 2 a 2 diante do Peixe, pelo Brasileirão – os gols foram de Gabriel Sara.
O próximo clássico do Tricolor será apenas no dia 13 de dezembro, contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Até lá, porém, muitas águas vão rolar, seja pelo torneio nacional, no qual agora o time é o terceiro colocado, com 26 pontos, seja pela Copa do Brasil, em caminhada que começa na próxima quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final, em Fortaleza, contra o time de Rogerio Ceni.

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