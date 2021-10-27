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'Rei das assistências', Cristiano dá mais um passe para gol e Sheriff avança na Copa da Moldavia

Destaque na Liga dos Campeões, lateral-esquerdo brilhou novamente na vitória sobre o Saxan por 6 a 0
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Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 13:51
Crédito: Cris Leite foi importante na vitória do Sheriff na Copa da Moldávia (Divulgação
Um dos líderes de assistências da atual Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo Cristiano deu mais um passe para gol na vitória do Sheriff sobre o Saxan por 6 a 0 em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Moldávia nesta quarta-feira. Com o feito de hoje, o brasileiro já acumula expressivos nove passes decisivos na temporada, sendo cinco pela Champions e três pelo Campeonato Moldávio.- Realmente tenho vivido um momento especial, onde estou podendo colher os frutos de um longo período de muito trabalho e dedicação. Quando o coletivo de uma equipe funciona a tendência é que todo mundo também consiga se sobressair individualmente, então fico feliz por estar conseguindo ajudar o time com essas assistências e grato pelo reconhecimento que tenho alcançado por isso. Agora é continuar trabalhando pois ainda temos muito pela frente na luta pelos nossos objetivos - disse o lateral. O próximo desafio do Sheriff será no domingo, contra o Petrocub, pelo Campeonato Moldávio. Depois disso a equipe de Cristiano enfrentará novamente a Inter de Milão, na terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

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