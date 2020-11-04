Reguilón não descarta retorno ao Real Madrid no futuro

Após seis semanas de sua transferência para o Tottenham, o lateral esquerdo Sergio Reguilón não descartou o retorno para o Real Madrid no futuro. Em declarações ao programa “El Larguero”, o espanhol declarou gratidão ao clube merengue. O jogador também explicou que a decisão de sair foi sua, uma vez que dificilmente teria espaço com Zidane nesta época.

- Madri é minha casa e o lugar em que cresci. Você nunca sabe do futuro, mas a possibilidade está aí. Eu sei o que eles pensam de mim, eu tive que tomar uma decisão. O tempo dirá. Eu não pedi explicações.Apesar de ter contrato até 2025 com o time inglês, o Real Madrid forçou o Tottenham a aceitar uma cláusula de recompra por Reguilón que tem validade pelas duas próximas temporadas. Com isso, o futuro do atleta segue incerto na Premier League. Em sete jogos com os Spurs, o lateral já tem três assistências.