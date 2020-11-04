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Reguilón não descarta retorno ao Real Madrid no futuro

Lateral foi contratado pelo Tottenham há poucas semanas, mas contrato tem cláusula de recompra pela equipe merengue com validade pelas duas próximas temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 09:38

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 09:38

Crédito: Reguilón chegou ao Tottenham nesta temporada (Divulgação/Tottenham
Após seis semanas de sua transferência para o Tottenham, o lateral esquerdo Sergio Reguilón não descartou o retorno para o Real Madrid no futuro. Em declarações ao programa “El Larguero”, o espanhol declarou gratidão ao clube merengue. O jogador também explicou que a decisão de sair foi sua, uma vez que dificilmente teria espaço com Zidane nesta época.
- Madri é minha casa e o lugar em que cresci. Você nunca sabe do futuro, mas a possibilidade está aí. Eu sei o que eles pensam de mim, eu tive que tomar uma decisão. O tempo dirá. Eu não pedi explicações.Apesar de ter contrato até 2025 com o time inglês, o Real Madrid forçou o Tottenham a aceitar uma cláusula de recompra por Reguilón que tem validade pelas duas próximas temporadas. Com isso, o futuro do atleta segue incerto na Premier League. Em sete jogos com os Spurs, o lateral já tem três assistências.

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