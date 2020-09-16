Reguilón chega a Londres para fazer exames e assinar com o Tottenham

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O Tottenham está perto de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, que pertence ao Real Madrid, mas jogou no Sevilla por empréstimo na última temporada. E de acordo com informações da imprensa britânica, o espanhol já está na Inglaterra.

Nesta quarta-feira, o "The Sun" avança que o atleta chegou a Londres para realizar os tradicionais exames médicos antes de assinar o contrato com os Spurs. O clube da capital inglesa pagará 25 milhões de libras (R$ 170 milhões) pelo jogador de 23 anos.

O Real Madrid terá a opção de recompra de Reguilón por um perídio de dois anos no valor de 36 milhões de libras (R$ 245 milhões), além de poder igual qualquer oferta que o Tottenham receber pelo jogador. Por não concordar com estas cláusulas, o Manchester United se distanciou do negócio.