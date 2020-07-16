Regra de cinco alterações tem duração estendida pela FIFA

Crédito: Fabrice Coffrini / AFP

Para aqueles que foram favoráveis a ideia de cinco substituições durante as partidas, a informação publicada pelo órgão máximo do futebol mundial, a FIFA, mostra que a medida terá sua duração prorrogada.

Antes válida até dezembro de 2020 como forma de aliviar a necessidade das equipes cumprirem o calendário de competições em tempo reduzido, agora ela será válida até julho de 2021 com o adendo de que jogos de seleções válidos entre julho e agosto de 2021 também estarão cobertos pela regra.

A votação para continuidade da medida recebeu apoio com votação favorável dos membros da International Board (IFAB) para a norma que foi adotada no dia 8 de maio desse ano. Nela, as equipes estão autorizadas a fazer cinco substituições desde que paralisem o andamento dos jogos por, no máximo, três vezes sem contar o intervalo.