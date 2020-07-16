Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Regra de cinco alterações tem duração estendida pela FIFA

Medida que havia sido adotada com validade apenas até o mês de dezembro desse ano foi postergada para ter validade até julho de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 22:07

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 22:07

Crédito: Fabrice Coffrini / AFP
Para aqueles que foram favoráveis a ideia de cinco substituições durante as partidas, a informação publicada pelo órgão máximo do futebol mundial, a FIFA, mostra que a medida terá sua duração prorrogada.
Antes válida até dezembro de 2020 como forma de aliviar a necessidade das equipes cumprirem o calendário de competições em tempo reduzido, agora ela será válida até julho de 2021 com o adendo de que jogos de seleções válidos entre julho e agosto de 2021 também estarão cobertos pela regra.
A votação para continuidade da medida recebeu apoio com votação favorável dos membros da International Board (IFAB) para a norma que foi adotada no dia 8 de maio desse ano. Nela, as equipes estão autorizadas a fazer cinco substituições desde que paralisem o andamento dos jogos por, no máximo, três vezes sem contar o intervalo.
Em comunicado feito pela FIFA, a entidade avaliou que "a recente análise mostrou que as razões para a medida temporária continuam válidas e o impacto no bem-estar dos atletas favorece a sua continuidade em 2021 devido a diversos fatores".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados