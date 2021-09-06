Reginaldo Lopes quer manter intensidade no CRB e elogia fase da equipe na temporada

Destaque do CRB este ano, o lateral-direito Reginaldo Lopes revelou que a ideia do grupo é melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas da Série B. Focado neste crescimento, o jogador, falou que o elenco vai com tudo para conquistar seus objetivos nos próximos meses.- Estamos em um ritmo forte e buscando essa evolução. Esses próximos meses prometem muito. Vamos lutar muito para que possamos conquistar nossos objetivos e para chegarmos aos resultados que estamos planejando.