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Reginaldo Lopes quer manter intensidade no CRB e elogia fase da equipe na temporada

Atleta ressaltou que o ritmo não pode cair na reta final de 2021...
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Publicado em 

06 set 2021 às 16:09

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:09

Crédito: Divulgação / CRB
Destaque do CRB este ano, o lateral-direito Reginaldo Lopes revelou que a ideia do grupo é melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas da Série B. Focado neste crescimento, o jogador, falou que o elenco vai com tudo para conquistar seus objetivos nos próximos meses.- Estamos em um ritmo forte e buscando essa evolução. Esses próximos meses prometem muito. Vamos lutar muito para que possamos conquistar nossos objetivos e para chegarmos aos resultados que estamos planejando.
Segundo o defensor, sua meta é crescer com o grupo e reconhece o trabalho feito pelo clube ao longo da temporada atual para a disputa dos campeonatos.- Estou feliz com a fase que vivo com a camisa do CRB, mas tenho trabalhado para melhorar ainda mais meus números no clube. Estou motivado para isso.

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