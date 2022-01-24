Reginaldo Lopes foca em evolução no CRB ao longo de 2022

Lateral-direito do CRB, Reginaldo Lopes destacou a sua expectativa individual para a sequência da temporada. Segundo o atleta, sua meta é melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube alagoano durante o ano.- Tenho trabalhado muito para melhorar mais meus números no clube e para crescer com a camisa do clube. Estou muito focado e motivado para atingir meus objetivos nos próximos meses. Estou empenhado em crescer no CRB.