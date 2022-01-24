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futebol

Reginaldo Lopes foca em evolução no CRB ao longo de 2022

Lateral elogiou trabalho da equipe nesse começo de temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 17:44

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:44

Lateral-direito do CRB, Reginaldo Lopes destacou a sua expectativa individual para a sequência da temporada. Segundo o atleta, sua meta é melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube alagoano durante o ano.- Tenho trabalhado muito para melhorar mais meus números no clube e para crescer com a camisa do clube. Estou muito focado e motivado para atingir meus objetivos nos próximos meses. Estou empenhado em crescer no CRB.
Segundo o defensor, o elenco alagoano tem tudo para fazer um grande 2022.- Temos um bom elenco e que está melhorando a cada dia. Vamos procurar manter a intensidade para chegarmos às nossas metas em 2022.
Crédito: Divulgação/CRB

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