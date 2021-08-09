Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reginaldo Lopes espera seguir ajudando o CRB a brigar pelas competições que disputa
futebol

Reginaldo Lopes espera seguir ajudando o CRB a brigar pelas competições que disputa

Lateral-direito do Galo comentou sobre o ano que vem fazendo na equipe alagoana...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 14:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 14:29
Crédito: Divulgação / CRB
Destaque do CRB desde 2020, o lateral-direito Reginaldo Lopes falou sobre a ideia do elenco em melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas de 2021. Focado neste crescimento, o jogador, revelou que o elenco vai com tudo para conquistar seus objetivos nos próximos meses.- Nossa equipe tem trabalhado muito para crescer de produção e para manter uma intensidade nas próximas semanas. Acredito que estamos no caminho certo. Com muita tranquilidade alcançaremos nossos objetivos este ano.
Segundo o defensor, sua meta é crescer com o grupo do Galo e seguir contribuindo dentro de campo para conquistar as vitórias.Estou vivendo um bom momento e quero manter isso até o fim do ano. Minha meta é crescer de produção e melhorar ainda mais meus números no clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados