Reginaldo Lopes espera seguir ajudando o CRB a brigar pelas competições que disputa

Destaque do CRB desde 2020, o lateral-direito Reginaldo Lopes falou sobre a ideia do elenco em melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas de 2021. Focado neste crescimento, o jogador, revelou que o elenco vai com tudo para conquistar seus objetivos nos próximos meses.- Nossa equipe tem trabalhado muito para crescer de produção e para manter uma intensidade nas próximas semanas. Acredito que estamos no caminho certo. Com muita tranquilidade alcançaremos nossos objetivos este ano.