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futebol

Reginaldo Lopes busca evolução no CRB e um grande 2022 pela frente

Lateral-direito do Galo afirmou que foco é no acesso para a Série A 2023...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 18:34
Em ótimo momento com a camisa do CRB, o lateral-direito Reginaldo Lopes falou sobre a sua expectativa individual para a sequência de 2022. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números com o alvirrubro.- Estou me dedicando ao máximo para crescer com todos e para fazer uma grande temporada com a camisa do CRB. Tenho procurado manter um ritmo forte e a regularidade para ajudar o grupo dentro e fora de campo em 2022.
Segundo o defensor, o elenco alagoano tem tudo para fazer um grande 2022.- Estamos trabalhando para fazer um grande ano. Temos que fazer um bom primeiro semestre para chegarmos bem na Série B para buscarmos o acesso esse ano. Estamos muito motivados para isso - afirmou o defensor.
Crédito: Divulgação/CRB

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