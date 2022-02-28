Reginaldo Lopes busca evolução no CRB e um grande 2022 pela frente

Em ótimo momento com a camisa do CRB, o lateral-direito Reginaldo Lopes falou sobre a sua expectativa individual para a sequência de 2022. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números com o alvirrubro.- Estou me dedicando ao máximo para crescer com todos e para fazer uma grande temporada com a camisa do CRB. Tenho procurado manter um ritmo forte e a regularidade para ajudar o grupo dentro e fora de campo em 2022.