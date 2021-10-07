Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reformulando elenco, Figueirense anuncia o quarto reforço

Thiaguinho, ex-Athletico-PR, foi anunciado depois das chegadas de Foguinho, Lucas Silva e Lucas Véber...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 17:14

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:14

Crédito: Atacante que chega ao Furacão do Estreito tem 22 anos de idade (Divulgação/Figueirense
Se por um lado o plantel do Figueirense passou recentemente por uma saída considerável de jogadores após a queda na fase classificatória da Série C, aos poucos o time de Florianópolis vai moldando o plantel que, no restante do ano, disputará a Copa Santa Catarina.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesta semana, o último nome anunciado pelo Alvinegro foi do atacante Thiaguinho, atleta de experiência no futebol dos Estados Unidos (mais precisamente com a camisa do Orlando City, da Major League Soccer) mesmo tendo apenas 22 anos de idade.
Além do clube da MLS, o jogador revelado nas categorias de base do Athletico, porém jamais tendo atuado profissionalmente no clube paranaense, tem experiências em equipes do futebol nacional como América-RN e Retrô-PE, seu último time no primeiro semestre.
Antes dele, o Figueira já havia contratado outros três nomes: os laterais Foguinho e Lucas Véber além do atacante Lucas Silva. Sendo que, dos citados, Foguinho e Lucas Silva já estrearam na última rodada da Copa SC onde a equipe ganhou em casa por 3 a 0 do Joinville.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados