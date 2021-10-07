Reformulando elenco, Figueirense anuncia o quarto reforço

Se por um lado o plantel do Figueirense passou recentemente por uma saída considerável de jogadores após a queda na fase classificatória da Série C, aos poucos o time de Florianópolis vai moldando o plantel que, no restante do ano, disputará a Copa Santa Catarina.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesta semana, o último nome anunciado pelo Alvinegro foi do atacante Thiaguinho, atleta de experiência no futebol dos Estados Unidos (mais precisamente com a camisa do Orlando City, da Major League Soccer) mesmo tendo apenas 22 anos de idade.