Reformulando elenco, Figueirense anuncia o quarto reforço

Se por um lado o plantel do Figueirense passou recentemente por uma saída considerável de jogadores após a queda na fase classificatória da Série C, aos poucos o time de Florianópolis vai moldando o plantel que, no restante do ano, disputará a Copa Santa Catarina.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesta semana, o último nome anunciado pelo Alvinegro foi do atacante Thiaguinho, atleta de experiência no futebol dos Estados Unidos (mais precisamente com a camisa do Orlando City, da Major League Soccer) mesmo tendo apenas 22 anos de idade.
Além do clube da MLS, o jogador revelado nas categorias de base do Athletico, porém jamais tendo atuado profissionalmente no clube paranaense, tem experiências em equipes do futebol nacional como América-RN e Retrô-PE, seu último time no primeiro semestre.
Antes dele, o Figueira já havia contratado outros três nomes: os laterais Foguinho e Lucas Véber além do atacante Lucas Silva. Sendo que, dos citados, Foguinho e Lucas Silva já estrearam na última rodada da Copa SC onde a equipe ganhou em casa por 3 a 0 do Joinville.