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Reforços já treinam com o elenco do Vitória

João Pedro e Aníbal já estão incorporados ao grupo do Leão para a temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 21:39

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 21:39

Crédito: Letícia Martins/ Vitória
A pré-temporada do Vitória já começou e o Leão observa o mercado de transferências. Para não ficar mais um ano no sufoco, a diretoria se mexeu nos bastidores e costurou alguns acordos.
+ Loco Abreu em Minas, Victor Ramos no Paulistão… Confira medalhões que disputarão estaduais por clubes menores
Um deles é o volante João Pedro, que estava na Portuguesa Santista e trabalha ao lado dos novos companheiros. O anuncio oficial será realizado nos próximos dias.
Vale lembrar, que o Leão estava proibido de contratar novos atletas por conta de uma dívida. A diretoria informa que o débito já foi quitado.
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O Vitória faz a sua estreia na temporada 2021 no dia 17 de fevereiro, quando encara o Unirb, na rodada inicial do Campeonato Baiano.

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