Reforços já treinam com o elenco do Vitória

A pré-temporada do Vitória já começou e o Leão observa o mercado de transferências. Para não ficar mais um ano no sufoco, a diretoria se mexeu nos bastidores e costurou alguns acordos.
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Um deles é o volante João Pedro, que estava na Portuguesa Santista e trabalha ao lado dos novos companheiros. O anuncio oficial será realizado nos próximos dias.
Vale lembrar, que o Leão estava proibido de contratar novos atletas por conta de uma dívida. A diretoria informa que o débito já foi quitado.
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Calendário
O Vitória faz a sua estreia na temporada 2021 no dia 17 de fevereiro, quando encara o Unirb, na rodada inicial do Campeonato Baiano.