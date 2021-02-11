Reforços já treinam com o elenco do Vitória

Crédito: Letícia Martins/ Vitória

A pré-temporada do Vitória já começou e o Leão observa o mercado de transferências. Para não ficar mais um ano no sufoco, a diretoria se mexeu nos bastidores e costurou alguns acordos.

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Um deles é o volante João Pedro, que estava na Portuguesa Santista e trabalha ao lado dos novos companheiros. O anuncio oficial será realizado nos próximos dias.

Vale lembrar, que o Leão estava proibido de contratar novos atletas por conta de uma dívida. A diretoria informa que o débito já foi quitado.

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