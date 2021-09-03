Reforços, integração com a base e treinos: a intertemporada do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo segue sua intertemporada de praticamente duas semanas antes de voltar a campo contra o Fluminense, no dia 12 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. E o período atípico conta com diversas novidades e prosseguimento de filosofia no dia a dia do clube. As principais novidades são as presenças do volante Gabriel Neves, que já treina com o grupo, e do atacante Calleri, que chegou ao CT da Barra Funda na última quinta-feira e deve começar o treinamento com o elenco de Hernán Crespo na próxima semana, já que o time folgará no sábado e no domingo.

Nesses dias, a comissão técnica vem realizando treinamentos técnico e tático, com muitas instruções de Crespo. Além disso, no primeiro dia de atividades, os atletas fizeram avaliações físicas individuais, além do trabalho em campo, buscando corrigir os pontos fracos e potencializar as qualidades do time.

Gabriel Neves é mais um! Relembre os uruguaios da história do São Paulo

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO São Paulo também vem utilizando essas semanas de treinamento para 'intensificar' a integração entre o sub-20, comandado pelo técnico Alex, com o elenco profissional. Nesta semana, o treinador esteve no CT da Barra Funda e conversou com Crespo e Muricy Ramalho, coordenador técnico.

O goleiro Levy, os zagueiros Beraldo e Luizão, o volante Léo e o lateral-esquerdo Patryck trabalharam com os profissionais. Inclusive, o arqueiro falou ao LANCE!, em entrevista publicada na última quinta-feira (2), sobre essa integração.