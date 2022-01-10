Reforços e pendências: São Paulo inicia pré-temporada de 2022

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira (10), no CT da Barra Funda, para começar a pré-temporada de 2022. Com reforços anunciados e algumas pendências no time, Rogério Ceni iniciará o trabalho para a próxima temporada. Até o momento, o Tricolor anunciou quatro reforços: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e os meias Alisson e Patrick. O quarteto deve estar no CT da Barra Funda para realizar os testes de Covid-19 com o elenco. Nikão, reforço que deve ser anunciado nos próximos dias, também pode estar no CT. O primeiro treinamento está previsto para terça-feira (11), já podendo ser com os novos reforços.

Outras caras novas podem chegar ao time, como o atacante Soteldo, do Toronto-CAN. O ponta com velocidade, inclusive é a posição mais pedida por Rogério Ceni, mas que ainda não foi atendida pelo clube no mercado da bola. Nikão pode exercer essa função, mas não tem esse estilo de jogo como principal característica. A comissão técnica do São Paulo também merece atenção. Logo após o fim da temporada passada, um áudio vazado do coordenador de futebol, Muricy Ramalho, colocou em dúvida a sua permanência e a do técnico Rogério Ceni. No entanto, após uma reunião com a diretoria, a situação foi contornada.

Ceni inicia um trabalho 'do zero' no São Paulo pela segunda vez. A primeira foi em 2017, quando o Tricolor preferiu viajar aos Estados Unidos para jogar a Florida Cup. Foi campeão, mas não começou bem a temporada no futebol brasileiro.

Agora, o time teve convites para torneios, mas preferiu ficar no CT da Barra Funda, onde terá cerca de 20 dias de atividades até a partida contra o Guarani, dia 27 de janeiro, no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30, pelo Paulistão.