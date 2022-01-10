Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reforços e pendências: São Paulo inicia pré-temporada de 2022

Tricolor contratou quatro reforços até o momento, mas tem jogadores que ainda estão no radar do clube. Clube ficará no CT da Barra Funda para se preparar para o Paulistão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 07:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 07:00

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira (10), no CT da Barra Funda, para começar a pré-temporada de 2022. Com reforços anunciados e algumas pendências no time, Rogério Ceni iniciará o trabalho para a próxima temporada. Até o momento, o Tricolor anunciou quatro reforços: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e os meias Alisson e Patrick. O quarteto deve estar no CT da Barra Funda para realizar os testes de Covid-19 com o elenco. Nikão, reforço que deve ser anunciado nos próximos dias, também pode estar no CT. O primeiro treinamento está previsto para terça-feira (11), já podendo ser com os novos reforços.
Outras caras novas podem chegar ao time, como o atacante Soteldo, do Toronto-CAN. O ponta com velocidade, inclusive é a posição mais pedida por Rogério Ceni, mas que ainda não foi atendida pelo clube no mercado da bola. Nikão pode exercer essa função, mas não tem esse estilo de jogo como principal característica. A comissão técnica do São Paulo também merece atenção. Logo após o fim da temporada passada, um áudio vazado do coordenador de futebol, Muricy Ramalho, colocou em dúvida a sua permanência e a do técnico Rogério Ceni. No entanto, após uma reunião com a diretoria, a situação foi contornada.
Ceni inicia um trabalho 'do zero' no São Paulo pela segunda vez. A primeira foi em 2017, quando o Tricolor preferiu viajar aos Estados Unidos para jogar a Florida Cup. Foi campeão, mas não começou bem a temporada no futebol brasileiro.
Agora, o time teve convites para torneios, mas preferiu ficar no CT da Barra Funda, onde terá cerca de 20 dias de atividades até a partida contra o Guarani, dia 27 de janeiro, no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30, pelo Paulistão.
Crédito: SãoPauloiniciapré-temporadanestasegunda-feira(Foto:FelipeEspindola/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados