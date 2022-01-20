Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reforços de 2022 deixam elenco do São Paulo mais experiente

Tricolor contratou jogadores de 28 a 36 anos para esta temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2022 às 07:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 07:00

Em suas movimentações no mercado da bola nesta temporada, o São Paulo já demonstrou que a ideia é contratar jogadores experientes para conquistar títulos em 2022. Até o momento, o Tricolor anunciou cinco reforços, com idades entre 28 e 36 anos, e manteve os passos do ano passado, quando também optou por nomes "cascudos".
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2022Em 2022, o time comandado por Rogério Ceni contratou o goleiro Jandrei, de 28 anos, o lateral Rafinha, de 36, e os meias Patrick e Nikão, de 29, além de Alisson, de 28. Na temporada passada, o São Paulo fez parecido, quando trouxe nomes como Miranda, de 36, William, de 34, e Éder, de 34.
A ideia da diretoria são-paulina é contratar reforços pontuais, já que o time não vive um bom momento financeiro e procura no mercado opções em que não precise gastar com a compra de direitos econômicos.O meia-atacante Alisson foi apresentado nesta quarta-feira (19). Ele defendeu o Grêmio nas últimas quarto temporadas, inclusive, atuou ao lado de Rafinha. Além disso, o novo camisa 12 do time paulista é versátil e pode atuar de diferentes formas, um ponto importante para uma equipe que não pretende fazer loucuras no mercado.
- No Cruzeiro eu só jogava pela esquerda, no Grêmio eu aprendi a jogar pela direita e até joguei por dentro também. Agora com Rogério, que é um cara muito inteligente, estou à disposição, sendo na direita, na esquerda, por dentro... já me adaptei a jogar nessas três funções, então, vou dar o meu melhor. O Rogério vai saber onde vou me encaixar melhor na equipe - afirmou Alisson.
O São Paulo terá seu primeiro teste no dia 27 de janeiro, quando enfrenta o Guarani, em Campinas, na estreia do Campeonato Paulista.
Crédito: Rafinha,de36anos,éoreforçomaisexperientedoelencotricolor(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados