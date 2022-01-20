Reforços de 2022 deixam elenco do São Paulo mais experiente

Em suas movimentações no mercado da bola nesta temporada, o São Paulo já demonstrou que a ideia é contratar jogadores experientes para conquistar títulos em 2022. Até o momento, o Tricolor anunciou cinco reforços, com idades entre 28 e 36 anos, e manteve os passos do ano passado, quando também optou por nomes "cascudos".

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2022Em 2022, o time comandado por Rogério Ceni contratou o goleiro Jandrei, de 28 anos, o lateral Rafinha, de 36, e os meias Patrick e Nikão, de 29, além de Alisson, de 28. Na temporada passada, o São Paulo fez parecido, quando trouxe nomes como Miranda, de 36, William, de 34, e Éder, de 34.

A ideia da diretoria são-paulina é contratar reforços pontuais, já que o time não vive um bom momento financeiro e procura no mercado opções em que não precise gastar com a compra de direitos econômicos.O meia-atacante Alisson foi apresentado nesta quarta-feira (19). Ele defendeu o Grêmio nas últimas quarto temporadas, inclusive, atuou ao lado de Rafinha. Além disso, o novo camisa 12 do time paulista é versátil e pode atuar de diferentes formas, um ponto importante para uma equipe que não pretende fazer loucuras no mercado.

- No Cruzeiro eu só jogava pela esquerda, no Grêmio eu aprendi a jogar pela direita e até joguei por dentro também. Agora com Rogério, que é um cara muito inteligente, estou à disposição, sendo na direita, na esquerda, por dentro... já me adaptei a jogar nessas três funções, então, vou dar o meu melhor. O Rogério vai saber onde vou me encaixar melhor na equipe - afirmou Alisson.

O São Paulo terá seu primeiro teste no dia 27 de janeiro, quando enfrenta o Guarani, em Campinas, na estreia do Campeonato Paulista.