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futebol

Reforços? Chamusca quer analisar elenco do Náutico

Ao invés de indicar nomes, o treinador prefere utilizar os jogadores que estão no grupo...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 15:30
Crédito: Divulgação/Marlon Costa/Náutico
Após despencar na classificação da Série B, o Náutico tenta reencontrar o seu norte e o técnico Marcelo Chamusca trabalha pela recuperação da moral no elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar da queda de rendimento, o treinador do time pernambucano não quer pedir reforços. Segundo Chamusca, o momento é de análise.
‘O momento é difícil e não existem muitos jogadores (disponíveis no mercado), mas o trabalho do treinador, da comissão técnica e da própria diretoria é tentar buscar no mercado possibilidades que façam o Náutico melhorar em todos os seus setores, que possibilitem vencer mais jogos e voltar ao G-4 da competição. Esse é o nosso objetivo principal’, afirmou na última coletiva.
Com 34 pontos, o Náutico aparece na 6ª colocação. O próximo reforço é o Guarani, no estádio dos Aflitos.

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