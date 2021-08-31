Reforços? Chamusca quer analisar elenco do Náutico

Crédito: Divulgação/Marlon Costa/Náutico

Após despencar na classificação da Série B, o Náutico tenta reencontrar o seu norte e o técnico Marcelo Chamusca trabalha pela recuperação da moral no elenco.

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Apesar da queda de rendimento, o treinador do time pernambucano não quer pedir reforços. Segundo Chamusca, o momento é de análise.

‘O momento é difícil e não existem muitos jogadores (disponíveis no mercado), mas o trabalho do treinador, da comissão técnica e da própria diretoria é tentar buscar no mercado possibilidades que façam o Náutico melhorar em todos os seus setores, que possibilitem vencer mais jogos e voltar ao G-4 da competição. Esse é o nosso objetivo principal’, afirmou na última coletiva.