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Reforço para ataque do Náutico deve vir da Série D

Atualmente ligado ao FC Cascavel, Magno Ribeiro marcou cinco gols em 21 partidas feitas até então na temporada 2020...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 15:11

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:11

Crédito: Reprodução/TV Serpente
O atacante Magno Ribeiro estaria próximo de se tornar a mais nova contratação do Náutico para a sequência da temporada onde o Timbu mira melhorar sua situação no Brasileirão da Série B.
O jogador de 27 anos de idade disputou até aqui a temporada 2020 com a camisa do FC Cascavel onde fez 21 compromissos e marcou cinco gols entre Série D do Campeonato Brasileiro e Campeonato Paranaense.
Em caráter oficial, a diretoria do clube do interior do estado do Paraná prefere evitar fazer qualquer tipo de comentário em relação a negociações que ainda não estão concluídas.
No entanto, as informações publicadas pelo portal 'ge' afirmam que, na madrugada de quinta para sexta-feira (4), o jogador já viaja para Recife visando cumprir os procedimentos referentes a exames médicos e assinatura contratual.
Enquanto a transação não se concretiza, o Alvirrubro dos Aflitos segue se preparando para a próxima rodada da Série B do Brasileirão onde a equipe viaja até Florianópolis no confronto direto para seguir mais perto de sair do Z4 diante do Figueirense. O embate está marcado para o próximo domingo (6) às 18h15 no Orlando Scarpelli e coloca em campo, respectivamente, o 18° com 22 pontos e o 17° que tem 24 unidades na tabela de classificação.

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