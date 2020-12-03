Reforço para ataque do Náutico deve vir da Série D

Crédito: Reprodução/TV Serpente

O atacante Magno Ribeiro estaria próximo de se tornar a mais nova contratação do Náutico para a sequência da temporada onde o Timbu mira melhorar sua situação no Brasileirão da Série B.

O jogador de 27 anos de idade disputou até aqui a temporada 2020 com a camisa do FC Cascavel onde fez 21 compromissos e marcou cinco gols entre Série D do Campeonato Brasileiro e Campeonato Paranaense.

Em caráter oficial, a diretoria do clube do interior do estado do Paraná prefere evitar fazer qualquer tipo de comentário em relação a negociações que ainda não estão concluídas.

No entanto, as informações publicadas pelo portal 'ge' afirmam que, na madrugada de quinta para sexta-feira (4), o jogador já viaja para Recife visando cumprir os procedimentos referentes a exames médicos e assinatura contratual.