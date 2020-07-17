Reforço para a lateral-direita do Figueirense exalta velocidade: 'É o que mais uso'

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Atleta que começou a temporada 2020 defendendo o São Luiz-RS, o lateral-direito Lucas Carvalho foi oficialmente apresentado na última quinta-feira (16) como reforço do Figueirense para a sequência do calendário.

O Jogador de 24 anos de idade fez questão de ressaltar a felicidade que estava sentindo por acertar com a equipe de Florianópolis onde, além do Campeonato Catarinense, mira uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro.

Além dos seus objetivos e felicidade na chegada, Lucas, que já passou em sua trajetória profissional também por Tupi, Cruzeiro-RS, Veranópolis e Sagamihara-JAP, frisou qual é a característica em seu jogo que o torcedor Alvinegro mais pode esperar que ele explore.

- Para mim representa tudo, Figueirense para mim é time grande. Feliz demais pela minha chegada aqui. Espero ajudar muito a equipe nesta reta final do Catarinense e dar sequência no Brasileiro. Minha característica é velocidade, um lateral mais ofensivo. Velocidade é o que mais uso.

Como o estadual em Santa Catarina foi postergado após a realização dos primeiros jogos das quartas de final (o Figueirense volta a campo no dia 28 de julho contra o Juventus-SC no Orlando Scarpelli), o reforço terá mais tempo para readquirir sua forma física depois de lidar com o "obstáculo" que teve no fim do último mês de junho quando foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Algo que, naturalmente, forçou com que ele tivesse de paralisar toda e qualquer atividade para manutenção do seu condicionamento.