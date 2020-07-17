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Reforço para a lateral-direita do Figueirense exalta velocidade: 'É o que mais uso'

Lucas Carvalho pontuou que precisará de tempo maior para recuperar condição física por conta de ter se infectado em junho com a COVID-19...
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Publicado em 

17 jul 2020 às 19:21

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:21

Crédito: Patrick Floriani/FFC
Atleta que começou a temporada 2020 defendendo o São Luiz-RS, o lateral-direito Lucas Carvalho foi oficialmente apresentado na última quinta-feira (16) como reforço do Figueirense para a sequência do calendário.
O Jogador de 24 anos de idade fez questão de ressaltar a felicidade que estava sentindo por acertar com a equipe de Florianópolis onde, além do Campeonato Catarinense, mira uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro.
Além dos seus objetivos e felicidade na chegada, Lucas, que já passou em sua trajetória profissional também por Tupi, Cruzeiro-RS, Veranópolis e Sagamihara-JAP, frisou qual é a característica em seu jogo que o torcedor Alvinegro mais pode esperar que ele explore.
- Para mim representa tudo, Figueirense para mim é time grande. Feliz demais pela minha chegada aqui. Espero ajudar muito a equipe nesta reta final do Catarinense e dar sequência no Brasileiro. Minha característica é velocidade, um lateral mais ofensivo. Velocidade é o que mais uso.
Como o estadual em Santa Catarina foi postergado após a realização dos primeiros jogos das quartas de final (o Figueirense volta a campo no dia 28 de julho contra o Juventus-SC no Orlando Scarpelli), o reforço terá mais tempo para readquirir sua forma física depois de lidar com o "obstáculo" que teve no fim do último mês de junho quando foi diagnosticado com o novo coronavírus.
Algo que, naturalmente, forçou com que ele tivesse de paralisar toda e qualquer atividade para manutenção do seu condicionamento.
- Fisicamente não estou 100%, fiquei um tempo parado, mas com toda a preparação que o Figueirense tem, vou estar apto rápido - confia o jogador.

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