Reforço do Vitória, Luidy agradece diretoria e espera ciclo vitorioso

O Vitória foi às compras no início da janela e garantiu dois bons nomes para composição do elenco na temporada 2022. Anunciado na última quinta-feira, o atacante Luidy chega para reforçar o time que disputa o Campeonato Brasileiro Série C do ano que vem. O jogador de 25 anos assinou com o clube após jogar no CRB e no Confiança em 2021, com 37 jogos disputados na temporada.

Com 1.971 minutos de jogo em 2021, Luidy disputou Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano pelos dois últimos clubes. Além de CRB e Londrina, o atleta tem passagens por Corinthians, Figueirense, Ceará e São Bento. Ao todo, mesmo com a pouca idade, Luidy já soma 230 jogos como atleta profissional em toda carreira.

- Estou muito motivado com este novo desafio aqui no Vitória. O clube tem um projeto grande e todos nós sabemos o tamanho do Vitória no cenário nacional. Queremos uma temporada mágica, para gradualmente, colocarmos o Leão onde ele realmente merece – disse o jogador.

Além das novas contratações para próxima temporada, o Vitória também assinou com um novo patrocinador para 2022 e começa forte reestruturação em busca do acesso para Série B em 2023.

- Espero ajudar da melhor forma possível a equipe para gente conquistar os objetivos. Estou à disposição e motivação não faltará neste novo desafio da minha vida. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, também agradeço a confiança da diretoria no meu trabalho e todos que estiveram presentes para que a negociação fluísse da melhor forma possível. Quero iniciar este ciclo e fazer história dentro deste grande – finalizou Luidy.