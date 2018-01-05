Reforço do Vitória, Henrique comemora novo clube e quer ganhar espaço

Natural de Afonso Cláudio, cidade da Região Serrana do Espírito Santo, Henrique Zorzal está ansioso com a oportunidade de poder voltar a jogar uma competição em sua terra natal. O Zagueiro, que na última temporada defendeu o Americano-RJ, já vive a expectativa de entrar em campo com a camisa de seu novo clube, o Vitória. O atleta, de 27 anos, apresentado pelo Alvianil nesta sexta-feira, admite que vai ter de batalhar muito para se encaixar no time, que já iniciou sua pré-temporada. Ainda assim, mesmo chegando atrasado, o reforço se diz confiante por um motivo bem simples: ele está bem fisicamente e visa aprender com o técnico Wagner Nascimento.

Henrique Zorzal, zagueiro do Vitória Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC

Estava fazendo pré-temporada no Rio Branco VN, então, estou em forma e chego para buscar entrosamento. Jogar no Vitória sempre foi uma vontade que eu tinha, pois o Mádisson e o Ramon, que jogam no clube e são meus amigos, me falam que é bom trabalhar no Salvador Costa. Quero aprender com o Wagner Nascimento também, que é um treinador moderno e estudioso, disse Henrique Zorzal.

Após ser revelado pelo Rio Branco VN, onde deu os primeiros passos no mundo da bola, Henrique foi para o Rio de Janeiro tentar a sorte no Flamengo, onde atuou nas categorias de base de 2007 a 2011. Ele ainda passou por Democrata-MG, Grêmio Novorizontino-SP, São Carlos-SP e Rio Branco, onde sagrou-se campeão da Copa ES em 2016. No fim de 2017 o jogador fechou com o Time da Terra da Polenta, mas rescindiu contrato e acertou com o Vitória.