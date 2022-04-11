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Reforço do São Paulo, André Anderson diz: 'Não vejo a hora de jogar com o Morumbi lotado'

Anunciado nesta segunda-feira (11), o meia-atacante chegou como empréstimo ao Tricolor Paulista...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 18:44
Sétimo reforço do São Paulo para esta temporada, André Anderson foi anunciado como empréstimo nesta segunda-feira (11). O jogador atuava na Lazio, na Itália, e esteve no CT da Barra Funda para realizar a assinatura de contrato ao lado da esposa Mikaelly e da filha recém-nascida. O jogador chegou como empréstimo até julho de 2023, com opção de compra. O meia-atacante revelou que considera sua chegada no Tricolor como a realização de um sonho e falou sobre suas expectativas na equipe.
- Chegar ao São Paulo representa muita coisa, porque é a realização de um sonho. Acredito que será o início de um projeto positivo. A expectativa é boa para fazer uma excelente temporada pelo clube - disse.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosRevelado no Santos, o atleta de 22 anos disse que, quando criança, havia sido aprovado para jogar em Cotia, mas não pode ir por conta da família, que morava no litoral.
- Quando eu era criança, fui aprovado após testes em Cotia. Mas, a minha família morava em Santos e não consegui ficar. Naquela época, mesmo jovem, senti a atmosfera do São Paulo. E isso me impressionou bastante - contou.André Anderson também afirmou que está ansioso para poder jogar no Estádio do Morumbi.
- Agora, poderei sentir isso novamente e viver o São Paulo. Não vejo a hora de jogar com o Morumbi lotado. Não tenho palavras para expressar o quanto estou feliz e motivado neste momento - concluiu.O meia atuava na Itália, pela Lazio, e chega sem custos, com valor fixado em 3 milhões de Euros.
Crédito: AndréAndersonchegouaoSãoPaulocomoempréstimoefaloudeexpectativas(RubensChiri/saopaulofc.net

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