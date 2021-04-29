Reforço do São Caetano, atacante Guilherme Barbosa assina primeiro contrato como profissional

Crédito: Divulgação/São Caetano

O São Caetano segue se reforçando para a temporada de 2021. Com uma nova gestão no clube, a equipe do ABC vem investindo e mesclando experiência com juventude para a chave do sucesso. E, após se reforçar com o atacante Walter, o Azulão acertou com o também atacante e promessa Guilherme Barbosa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Após breve passagem pela Portuguesa, onde era visto como uma das grandes joias do clube, Guilherme Barbosa assinou seu primeiro contrato profissional na carreira com o São Caetano aos 18 anos. E o jogador mostra estar confiante e preparado para novo desafio:

- Estou muito feliz com essa oportunidade de defender a camisa do São Caetano. Sem dúvidas é um grande desafio e estou preparado e confiante para dar o meu melhor dentro de campo. Agradeço ao clube pela confiança e pode ter certeza que farei de tudo para representar muito bem a história do São Caetano - disse o jogador.

Guilherme Barbosa já vem treinando com equipe principal do Azulão. O atacante falou sobre primeiros trabalhos e projetou o ano de 2021.