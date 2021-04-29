Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reforço do São Caetano, atacante Guilherme Barbosa assina primeiro contrato como profissional
futebol

Reforço do São Caetano, atacante Guilherme Barbosa assina primeiro contrato como profissional

Aos 18 anos, após breve passagem pela Portuguesa, onde era visto como uma das grandes joias do clube, Guilherme acertou com o Azulão e já se juntou ao grupo nos treinos...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:53
Crédito: Divulgação/São Caetano
O São Caetano segue se reforçando para a temporada de 2021. Com uma nova gestão no clube, a equipe do ABC vem investindo e mesclando experiência com juventude para a chave do sucesso. E, após se reforçar com o atacante Walter, o Azulão acertou com o também atacante e promessa Guilherme Barbosa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 30 técnicos brasileiros sem clube atualmente
Após breve passagem pela Portuguesa, onde era visto como uma das grandes joias do clube, Guilherme Barbosa assinou seu primeiro contrato profissional na carreira com o São Caetano aos 18 anos. E o jogador mostra estar confiante e preparado para novo desafio:
- Estou muito feliz com essa oportunidade de defender a camisa do São Caetano. Sem dúvidas é um grande desafio e estou preparado e confiante para dar o meu melhor dentro de campo. Agradeço ao clube pela confiança e pode ter certeza que farei de tudo para representar muito bem a história do São Caetano - disse o jogador.
Guilherme Barbosa já vem treinando com equipe principal do Azulão. O atacante falou sobre primeiros trabalhos e projetou o ano de 2021.
- Temos uma equipe qualificada com grandes jogadores, uma ótima comissão técnica e uma gestão que traz todo o suporte para trabalharmos da melhor maneira possível. Então já estou me sentindo muito bem dentro do grupo e tenho certeza que temos tudo para fazermos uma grande temporada e buscarmos os nossos objetivos - relatou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados