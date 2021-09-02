Reforço do PSV, Carlos Vinícius exalta novo desafio e mira 'bonita história' na Holanda

Crédito: Divulgação/PSV

O centroavante Carlos Vinícius é o mais novo reforço do PSV para a temporada. O jogador brasileiro acertou sua transferência para o clube holandês por empréstimo de duas temporadas e obrigação de compra fixada pelo Benfica.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Anunciado na última terça-feira pelo PSV ao lado do seu empresário Flávio Ribeiro, quem intermediou a negociação, o atleta chegou ao time motivado e querendo seguir passos de craques brasileiros que fizeram história na Holanda.

- Estou muito feliz de defender o PSV. Agradeço ao clube por todo o esforço que fez para que eu pudesse fazer parte da equipe. A impressão é muito boa do clube. Já estive aqui na cidade, a torcida me chamou muito a atenção da forma que apoiam o time. Então estou motivado com esse desafio - disse, antes de completar:

- Sabemos da história que essa camisa do PSV tem no futebol, craques brasileiros como Romário e Ronaldo passaram por aqui. Então é fazer um grande trabalho e se Deus quiser manter essa bonita história - concluiu.