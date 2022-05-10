Reforço do Goiás para o Brasileirão, Matheus Santos destaca força do elenco

No último fim de semana, o Goiás conquistou sua primeira vitória no Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento ao triunfar no clássico diante do Atlético-GO por 1 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSRelacionado para a partida, porém ainda aguardando pela oportunidade de estrear, o atacante Matheus Santos segue tendo a sensação de estar contribuindo ao clube. Além disso, ele fez questão de citar também a força do elenco do Esmeraldino.

- Está sendo um ótimo desafio na minha carreira. O grupo de atletas tem muita qualidade e conseguiu demonstrar isso nesta última partida, já que venceu a primeira no Brasileirão. Ainda não realizei minha estreia, mas o objetivo é sempre estar ajudando da melhor forma porque sei que vou evoluir também - exaltou.

Matheus Santos, aliás, ainda aproveitou para ressaltar a diferença da Série A para outros torneios:

- A competitividade é grande, já que as partidas contam com intensidade, força, inteligência e muita organização. Claro que é diferente dos outros nacionais, mas acredito que a adaptação vai ser rápida porque o elenco é experiente.

O Goiás volta a campo somente no próximo domingo (15) quando recebe o Santos, às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha.