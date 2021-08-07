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Reforço do Gil Vicente, Lucas Cunha projeta estreia no Português e destaca: 'Ajudar a equipe em campo'

Na Europa desde 2014, o zagueiro chega ao Gil Vicente em definitivo do Braga; zagueiro também falou sobre a adaptação ao novo clube...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 06:30

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 06:30

Crédito: Divulgação/Gil Vicente
Na próxima segunda-feira, o Gil Vicente recebe o Boavista na estreia do Campeonato Português. Em busca de reforços, os Gilistas foram ao mercado para reforçar o plantel e trouxeram o zagueiro Lucas Cunha. O defensor de 24 anos passou a última temporada emprestado à equipe B do Celta de Vigo e reforça a equipe portuguesa na temporada 2021/2022. Lucas está otimista em ajudar a equipe a conseguir uma boa colocação na tabela.
> Veja a tabela do Campeonato Português- Espero fazer o maior número de jogos possíveis e ajudar a equipe em campo. Vamos trabalhar todos os dias para o time evoluir e, no fim do campeonato, estar em uma boa posição - afirmou o zagueiro.
Há sete anos jogando no futebol europeu, o atleta é cria da base do Mirassol e chegou ao Braga, de Portugal, com apenas 17 anos. O camisa 3 falou sobre a adaptação ao novo clube e traçou o objetivo para esta temporada: evoluir em comparação ao ano anterior.
- A adaptação tem sido muito tranquila. Como já estou aqui (Portugal) há bastante tempo, as coisas acontecem mais facilmente. Os jogadores e os funcionários me receberam bem aqui. Agora estou focado em trabalhar e ajudar a equipe fazer uma boa estreia, diante do Boavista. Vamos jogar todos os jogos para vencer, seja contra quem for. Acredito que podemos fazer uma temporada melhor do que a passada - finalizou o jogador.

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