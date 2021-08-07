Reforço do Gil Vicente, Lucas Cunha projeta estreia no Português e destaca: 'Ajudar a equipe em campo'

Crédito: Divulgação/Gil Vicente

Na próxima segunda-feira, o Gil Vicente recebe o Boavista na estreia do Campeonato Português. Em busca de reforços, os Gilistas foram ao mercado para reforçar o plantel e trouxeram o zagueiro Lucas Cunha. O defensor de 24 anos passou a última temporada emprestado à equipe B do Celta de Vigo e reforça a equipe portuguesa na temporada 2021/2022. Lucas está otimista em ajudar a equipe a conseguir uma boa colocação na tabela.

> Veja a tabela do Campeonato Português- Espero fazer o maior número de jogos possíveis e ajudar a equipe em campo. Vamos trabalhar todos os dias para o time evoluir e, no fim do campeonato, estar em uma boa posição - afirmou o zagueiro.

Há sete anos jogando no futebol europeu, o atleta é cria da base do Mirassol e chegou ao Braga, de Portugal, com apenas 17 anos. O camisa 3 falou sobre a adaptação ao novo clube e traçou o objetivo para esta temporada: evoluir em comparação ao ano anterior.