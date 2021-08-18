Reforço do CSA, Yann Rolim não estreará contra o Brasil de Pelotas

O meio-campista Yann Rolim, reforço mais recente contratado por empréstimo pelo CSA, não tem condições de fazer sua estreia pelo clube alagoano na próxima partida onde o time visita, no Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o atleta de 26 anos de idade que chega emprestado pelo Barra-SC ainda não tem seu nome figurando no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF com seu novo contrato junto ao Marujo.
Desta forma, a tendência é que as alterações possíveis na escalação do CSA ocorram, unicamente, pensando no retorno de peças que não estavam disponíveis no triunfo por 3 a 0 diante do Coritiba, casos do zagueiro Lucão e do meio-campista Geovane.
Assim, a expectativa na montagem da escalação do atual 12º colocado com 25 pontos fica com o seguinte esquema: Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Lucão, Matheus Felipe e Ernandes; Yuri, Geovane e Renato Cajá; Gabriel, Yuri Castilho e Dellatorre.