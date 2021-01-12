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Reforço do Basaksehir, Léo Duarte elogia estrutura e ambições do clube: 'Um grande projeto'

Zagueiro brasileiro foi emprestado pelo Milan e ficará na Turquia até junho de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 20:20

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:20

Crédito: Divulgação/Istambul Basaksehir
No dia seguinte de ser anunciado como reforço do Istanbul Basaksehir, o zagueiro Léo Duarte se mostrou empolgado com o novo desafio na carreira. Além de elogiar a estrutura e o elenco do atual campeão turco, o brasileiro se mostrou satisfeito com o projeto e já planeja construir uma história na Turquia.
+ PSG vai atrás de meia do Manchester United, Sergio Ramos perto da Premier League… O Dia do Mercado- Estou muito feliz com a oportunidade. É o atual campeão turco, possui um elenco muito capacitado. Pude conhecer a estrutura do clube hoje e fiquei realmente impressionado. Tenho certeza de que será um grande projeto, sei que os turcos são apaixonados por futebol, assim como os brasileiros, o que me deixa ainda mais empolgado para construir uma história bacana aqui.
Após uma passagem sem brilho pelo Milan, Léo Duarte chega ao Basaksehir por empréstimo de 18 meses, até junho de 2022. Após esse período, o clube turco terá a opção de o comprar em definitivo. Lá, ele vestirá a camisa 2 e se juntará a outros três brasileiros: os laterais-direitos Rafael e Junior Caiçara, e o meia Giuliano.
+ Milan se mantém no topo? Confira a tabela completa do Italiano
Formado nas categorias de base do Flamengo, Léo Duarte foi vendido ao Milan em agosto de 2019 por 10 milhões de euros em 2019 (R$ 44 milhões na cotação da época). No entanto, sofreu com lesões e disputou apenas nove partidas com a camisa do clube italiano.

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