Reforço do Basaksehir, Léo Duarte elogia estrutura e ambições do clube: 'Um grande projeto'

Crédito: Divulgação/Istambul Basaksehir

No dia seguinte de ser anunciado como reforço do Istanbul Basaksehir, o zagueiro Léo Duarte se mostrou empolgado com o novo desafio na carreira. Além de elogiar a estrutura e o elenco do atual campeão turco, o brasileiro se mostrou satisfeito com o projeto e já planeja construir uma história na Turquia.

+ PSG vai atrás de meia do Manchester United, Sergio Ramos perto da Premier League… O Dia do Mercado- Estou muito feliz com a oportunidade. É o atual campeão turco, possui um elenco muito capacitado. Pude conhecer a estrutura do clube hoje e fiquei realmente impressionado. Tenho certeza de que será um grande projeto, sei que os turcos são apaixonados por futebol, assim como os brasileiros, o que me deixa ainda mais empolgado para construir uma história bacana aqui.

Após uma passagem sem brilho pelo Milan, Léo Duarte chega ao Basaksehir por empréstimo de 18 meses, até junho de 2022. Após esse período, o clube turco terá a opção de o comprar em definitivo. Lá, ele vestirá a camisa 2 e se juntará a outros três brasileiros: os laterais-direitos Rafael e Junior Caiçara, e o meia Giuliano.

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