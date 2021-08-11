Reforço do Al Ittihad, Igor Coronado revela alegria no novo desafio: 'Está sendo muito bom'

Crédito: Divulgação/Al Ittihad

O atacante Igor Coronado, de 28 anos, é um dos destaques do Al Ittihad para a temporada que se inicia no futebol da Arábia Saudita. O atleta defenderá as cores da equipe comandada por Fabio Carille. O clube terminou o último campeonato nacional na terceira colocação.

Veja a tabela do EspanholO atleta falou sobre os primeiros momentos do novo momento da carreira e destacou também a receptividade do grupo.

- Tem sido muito bom, já são duas semanas que estou com o grupo e fui recebido muito bem por todos, staff e grupo de jogadores. Claro que ter um staff todo brasileiro, com mais jogadores também do meu país, ajuda muito. Temos um grupo muito bom, que me recebeu de braços abertos neste início e tenho me sentido em casa o mais rápido possível. Está sendo muito bom - disse

A equipe conta com outros brasileiros além do novo reforço e o treinador. Bruno Henrique, Marcelo Grohe e Romarinho são figuras conhecidas da torcida brasileira e serão alguns dos novos companheiros de clube do Igor.

Igor foi destaque no Sharjah, dos Emirados Árabes, e defendeu o time por três temporadas. Além disso, acumula experiências também pelo futebol italiano e inglês. Ele ressaltou a grandeza do novo desafio.