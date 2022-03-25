Reforço de time cazaque, Rafael Sabino projeta vaga em torneio continental

Presente no futebol ucraniano nas últimas três temporadas, o volante Rafael Sabino mudou de ares no momento certo. O jogador chegou ao Akzhayik do Cazaquistão no início de 2022 sem ter ideia do que viria a ocorrer no país onde morava desde 2018. Satisfeito com o novo lugar, o jogador fala de seu principal objetivo na equipe que agora defende.- Queremos levar o Akzhayik a uma competição continental. Sabemos que não será simples, o campeonato é bastante disputado e o nosso time busca um título inédito, mas realizamos um ótima pré-temporada na Turquia e o grupo possui boa qualidade - afirmou.

Uma curiosidade cerca o novo clube de Rafael. "Akzhayik" é o sexto nome da agremiação em 54 anos de vida. Uma das mudanças se deve a um fator publicitário, enquanto as outras tem razão desconhecida. Completando 18 anos com o atual nome nesta temporada, Rafael espera que a equipe possa dar uma grande campanha como presente à torcida.

- A melhor colocação do time na história da Premier League foi um oitavo lugar. Sabemos que temos condições para realizar algo melhor e é em busca de algo assim que iremos - finalizou.