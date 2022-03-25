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futebol

Reforço de time cazaque, Rafael Sabino projeta vaga em torneio continental

jogador chegou ao Akzhayik do Cazaquistão no início deste ano...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 11:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 11:33
Presente no futebol ucraniano nas últimas três temporadas, o volante Rafael Sabino mudou de ares no momento certo. O jogador chegou ao Akzhayik do Cazaquistão no início de 2022 sem ter ideia do que viria a ocorrer no país onde morava desde 2018. Satisfeito com o novo lugar, o jogador fala de seu principal objetivo na equipe que agora defende.- Queremos levar o Akzhayik a uma competição continental. Sabemos que não será simples, o campeonato é bastante disputado e o nosso time busca um título inédito, mas realizamos um ótima pré-temporada na Turquia e o grupo possui boa qualidade - afirmou.
Uma curiosidade cerca o novo clube de Rafael. "Akzhayik" é o sexto nome da agremiação em 54 anos de vida. Uma das mudanças se deve a um fator publicitário, enquanto as outras tem razão desconhecida. Completando 18 anos com o atual nome nesta temporada, Rafael espera que a equipe possa dar uma grande campanha como presente à torcida.
- A melhor colocação do time na história da Premier League foi um oitavo lugar. Sabemos que temos condições para realizar algo melhor e é em busca de algo assim que iremos - finalizou.
Crédito: RafaelSabinoemaçãonoCazaquistão(Divulgação

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