Reforço da Juventus, McKennie fala sobre convívio com CR7: 'Poderia ser arrogante, mas é muito aberto'

Weston McKennie, reforço da Juventus para a temporada, contou sobre seu convívio com Cristiano Ronaldo. Para o meio-campista, o português é uma pessoa muito aberta e ficou nervoso antes de conhecê-lo.

- Estava a andar pelo corredor quando o vi pela primeira vez e disse a mim mesmo para ficar calmo. Ele quer vencer, tem uma ótima mentalidade. Para um jogador com tantas conquistas, ele podia ser arrogante, mas é muito aberto para todos… nós sempre brincamos. Ele me chama de "Texas Boy" - disse à ESPN.McKennie está emprestado por uma temporada. Ele tem uma cláusula de opção de compra obrigatória por 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) ao final da temporada.