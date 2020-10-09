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Reforço da Juventus, McKennie fala sobre convívio com CR7: 'Poderia ser arrogante, mas é muito aberto'

Meio-campista estadunidense revelou que o português o chama de "Texas Boy"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 16:12

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:12

Crédito: Divulgação / Juventus
Weston McKennie, reforço da Juventus para a temporada, contou sobre seu convívio com Cristiano Ronaldo. Para o meio-campista, o português é uma pessoa muito aberta e ficou nervoso antes de conhecê-lo.
- Estava a andar pelo corredor quando o vi pela primeira vez e disse a mim mesmo para ficar calmo. Ele quer vencer, tem uma ótima mentalidade. Para um jogador com tantas conquistas, ele podia ser arrogante, mas é muito aberto para todos… nós sempre brincamos. Ele me chama de "Texas Boy" - disse à ESPN.McKennie está emprestado por uma temporada. Ele tem uma cláusula de opção de compra obrigatória por 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) ao final da temporada.

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