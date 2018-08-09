Reforço da Desportiva, Anderson Santana já viveu dias de guerra

O lateral esquerdo Anderson Santana esteve na Ucrânia em 2013, quando atuou pelo Chornomorets, da cidade de Odes Crédito: Chornomorets Odessa/Divulgação

A Desportiva ganhou um reforço com experiência e vivência internacional nesta semana. O lateral esquerdo Anderson Santana, de 32 anos, foi regularizado e já tem condições de entrar em campo nesta Copa Espírito Santo. O defensor já atuou pelo Cruzeiro, em 2007; no Náutico, onde disputou o Brasileirão 2009 e também teve passagens por Portugal, Rússia e Cazaquistão. Mas o atleta passou por momentos difíceis pelo Chornomorets Odessa, no futebol ucraniano em 2013, na cidade de Odessa, que fica na Península da Crimeia.

Na época eclodiu uma guerra civil na região, entre ucranianos e russos, e que matou mais de dez mil pessoas. Anderson Santana revela que chegou a presenciar mortes ao vivo e que o clima de tensão o obrigava a não sair de casa. A transferência para o futebol cazaque acabou sendo a solução em meio ao caos armado.

"Fiquei na Ucrânia quase dois anos e rescindi o contrato por causa da guerra da Crimeia. Vi guerra civil na rua. Ucraniano brigando com ucraniano: um absurdo. Do meu apartamento em Odessa eu acompanhava, e cheguei a ver mortes nas ruas. Foi bastante complicado, não podíamos sair de casa. Tinha um time do Cazaquistão que queria a minha contratação, o Aqtobe, e aí eu fui pra lá."

Anderson Santana revelou que vai guardar pra sempre na memória os momentos de medo e tensão vividos na Ucrânia.

"Sem dúvida foi uma experiência de vida inimaginável. Só quem passou ao vivo e sentiu na pele aquela sensação de adrenalina perigosa. É uma história que eu vou contar pra sempre, para os meus filhos, para os meus netos. Vai ficar gravado pro resto da minha vida porque é uma situação constrangedora, porque a gente sai do nosso país pra fazer aquilo que mais gosta e de repente acontece um imprevisto como esse."

Anderson Santana é o novo reforço da Desportiva para a Copa ES Crédito: Desportiva/DIvulgação

LATERAL NÃO VÊ A HORA DE ESTREAR

Anderson Santana estava treinando com o elenco grená há cerca de duas semanas e seu nome apareceu no BID na terça-feira. De acordo com a programação da comissão técnica, o defensor acredita que terá condições ideais de entrar em campo apenas a partir do 2º turno da Copinha. O compromisso do atleta com a Desportiva vai até o fim da competição, mas Anderson Santana já faz planos para passar mais tempo no Engenheiro Araripe.

Particularmente ainda falta, pelo tempo que eu estava parado, mas eu estou treinando praticamente triplicado para fazer a diferença. Estou me sentindo melhor e creio que devo ter condições a partir do segundo turno. A vontade de voltar é grande, viver essa atmosfera novamente está bem aflorado, mas eu tenho que colocar na cabeça que não vai ser fácil, mas eu estou buscando a cada semana. É questão de tempo, porque profissionalmente eu não jogava há dois anos. O torcedor pode esperar um jogador bastante concentrado, determinado e com vários objetivos a serem conquistados. No momento o meu contrato é até o fim da Copa ES, mas vamos levar a Tiva de novo para a Série D e aí vamos sentar e conversar novamente, destacou.