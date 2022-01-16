Reforçado por jogadores da base, São Paulo encerra a primeira semana de pré-temporada

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o São Paulo encerrou sua primeira semana de pré-temporada neste domingo (16), no CT da Barra Funda. O treino teve reforço de alguns jogadores das categorias de base do clube. Além disso, o Tricolor tem nove jogadores isolados por testarem positivo para Covid-19.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022As atividades que complementaram o treinamento contaram com um circuito físico orientado pelos preparadores e um coletivo supervisionado pelo treinador. Nesta segunda-feira (17), o São Paulo retomará a preparação de olho na estreia do Campeonato Paulista, que está marcada para o dia 27 de janeiro contra o Guarani, às 21h30, em Campinas.

Os últimos dois jogadores que se contaminaram por coronavírus foram o zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington, que estão assintomáticos e cumprindo o protocolo de saúde estabelecido pelo Departamento Médico.