Reforçado, Oeste joga em casa diante do Sampaio Corrêa

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O Oeste não tem motivos a serem celebrados até aqui na Série B do Brasileirão. Logo, qualquer notícia prévia ao confronto do próximo sábado (31) às 16h30 com o Sampaio Corrêa na Arena Barueri relacionada a chegada de reforços dá um fio de esperança ao torcedor do Rubrão.

Em último lugar com sete pontos conquistados (12 a menos que o 16° Náutico), o time paulista confirmou nessa semana a chegada do zagueiro Vitão que estava no Criciúma. Como o jogador estava no fim de seu vínculo e os catarinense não se mobilizaram em prolongar o mesmo, ele chega de graça para o clube e fica até o fim de 2021.

Como o seu nome já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele é opção para a zaga do treinador Roberto Cavalo já para o próximo compromisso da equipe na temporada.

Do outro lado do duelo, porém, existem aspirações mesmo depois de passar na competição por momentos de absoluta superação com o surto de Covid-19 no elenco da Bolívia Querida. Se encontrando com as vitórias, algo que naturalmente fez o time maranhense subindo na tabela, o Sampaio já é o 10° colocado com 24 pontos e não vê mais com tamanha distância o grupo dos quatro primeiros colocados.