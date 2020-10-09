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futebol

Reestreia de Bale pelo Tottenham pode acontecer na próxima rodada

Atacante galês tem grandes chances de estar em campo contra o West Ham no dia 18...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 16:00

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:00

Crédito: Divulgação/Tottenham
Contratado nesta temporada pelo Tottenham, Gareth Bale ainda não entrou em campo. Porém, de acordo com "Telegraph", o atacante galês está próximo do retorno e deve estar em campo na próxima rodada, no dia 18, contra o West Ham. Aos 31 anos, Bale chegou ao Tottenham com uma lesão no joelho que o impediu de atuar nesta temporada. A última partida do galês foi em setembro, na vitória do País de Gales diante da Bulgária.
Gareth Bale atuou nos Spurs entre 2007 e 2013. No total, são 203 partidas pelo clube londrino, 56 gols e 58 assistências.

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