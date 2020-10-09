Reestreia de Bale pelo Tottenham pode acontecer na próxima rodada

Contratado nesta temporada pelo Tottenham, Gareth Bale ainda não entrou em campo. Porém, de acordo com "Telegraph", o atacante galês está próximo do retorno e deve estar em campo na próxima rodada, no dia 18, contra o West Ham. Aos 31 anos, Bale chegou ao Tottenham com uma lesão no joelho que o impediu de atuar nesta temporada. A última partida do galês foi em setembro, na vitória do País de Gales diante da Bulgária.