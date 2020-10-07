futebol

Reencontro de São Paulo e Mancini pode definir futuro de Diniz no clube

Um ano após “imbróglio” na contratação de Diniz, situação do técnico é complicada, após eliminação na Libertadores e sete rodadas sem vencer no Brasileirão...
LanceNet

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 07:37

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, às 20h30, diante de um velho conhecido do outro lado do gramado. O técnico do Atlético-GO, adversário desta noite, é Vagner Mancini, que era coordenador técnico do Tricolor quando Fernando Diniz foi contratado como treinador do clube.
Naquela época, final de setembro do ano passado, Diniz chegou e Mancini saiu. A decisão aconteceu porque, com a saída de Cuca, então técnico do São Paulo, Mancini assumiu o cargo como interino do clube. Porém, com a chegada de Diniz, preferiu deixar o Tricolor, alegando “dar espaço para a nova comissão técnica”.
Diante deste cenário, há algo de curioso no jogo desta quarta: apesar de as duas equipes estarem há rodadas sem vencer (o Dragão há quatro e o São Paulo há sete), as eliminações do Paulistão e da Libertadores estão fazendo Diniz andar há tempos na corda bamba. Caso o resultado do jogo de hoje (7) não seja o esperado, talvez não haja mais nada a favor para manter o comandante no cargo. Resumindo: Mancini pode ajudar a demitir Diniz.Mancini está no comando do Atlético-GO desde junho deste ano, quando foi anunciado no lugar de Eduardo Souza. Anteriormente, ele havia atuado como treinador do Atlético-MG, onde ficou entre outubro e dezembro de 2019, e enfrentou o São Paulo de Diniz em uma oportunidade. Acabou derrotado por 2 a 0, com gols de Igor Gomes e Vitor Bueno. Depois disso, Mancini e Tricolor não se encontraram mais.
O jogo acontece nesta quarta, às 20h30, no estádio do Morumbi, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate contra o Coritiba no último domingo, o Tricolor caiu para a sétima colocação, com 20 pontos.
A provável escalação do time tem: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego, Léo (Bruno Alves) e Reinaldo; Tchê Tchê (Luan), Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara (Helinho); Pablo e Brenner (Vitor Bueno).

