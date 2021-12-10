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Reduto de torcedores do Atlético-MG vive dia tranquilo e de celebração às vésperas da final da Copa do Brasil

Bar do Salomão costuma receber vários torcedores nas partidas do Galo; atleticanos celebraram a queda do Grêmio e a classificação do América-MG para a Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 00:16

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:16

A torcida do Atlético-MG segue em festa desde a confirmação do título do Campeonato Brasileiro. O bicampeonato depois de 50 anos colore as ruas de Belo Horizonte de preto e branco e os atleticanos vivem um clima de otimismo. Na última rodada, nem a derrota por 4 a 3 diante do Grêmio, fora de casa, desanimou quem se juntou no Bar do Salmão, no bairro da Serra. Reduto de atleticanos, o local recebeu menos pessoas nesta quinta-feira, mas durante a campanha chegou a fechar as ruas no entorno.
Mesmo sem valer nada, os torcedores presentes de vez em quando começavam a gritar "e o Galo, hein?", sempre com alguém completando com "o Galo ganhou", em referência a um meme que embala o Atlético e virou até faixa no Mineirão. O bar é temático e indicação unânime a quem quiser entender um pouco mais sobre o clima dos atleticanos.
Veja como ficou a tabela do Brasileirão
​Com escudos, camisas, quadros e as cores do clube, até os garçons usam camisas do Atlético. Durante o Brasileirão, o local foi um dos preferidos para partidas fora de casa e até como mandante para aqueles que não foram ao Mineirão. Como o duelo desta quinta já não valia mais nada para o campeão, agora começa o planejamento visando a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo, em Belo Horizonte, será no domingo, às 17h30. Com os altos preços e a concorrência por ingressos, a tendência é que o Bar do Salomão encha.
Durante a noite, foi comum ouvir buzinas quando os carros passavam pelo bar, de atleticano para atleticano. O clima era de descontração e houve comemoração no momento da confirmação do rebaixamento do Grêmio, além de quando o América-MG se garantiu na Libertadores.
O Atlético-MG termina o Brasileirão com 84 pontos na liderança, 13 a mais do que o Flamengo, em segundo. Além do primeiro jogo no Mineirão, no domingo, a decisão da Copa do Brasil fica para Curitiba, na quarta-feira, às 21h30.
Crédito: BardoSalomãoéredutodetorcedoresdoAtlético-MG,queassistiramàúltimarodadadoBrasileiro(Foto:LuizaSá

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