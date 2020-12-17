Redação do L! escolhe o The Best; veja como ficou o pódio

Nesta quarta-feira, a Fifa vai anunciar os vencedores do prêmio 'The Best'. Com de uma das premiações mais ilustres do mundo do futebol, o LANCE! reuniu boa parte de sua redação para uma votação. Os quesitos, divulgados pela própria entidade máxima do futebol, são de melhor jogador, técnico, goleiro e o Prêmio Puskás. Na votação, utilizamos a própria pontuação utilizada pela Fifa: o primeiro recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro apenas um ponto.​MELHOR JOGADOR​No Melhor Jogador não tivemos surpresa. Com um ano dominante, Robert Lewandowski foi eleito sem muita disputa. O atacante do Bayern de Munique teve mais de 40 pontos de vantagem para o segundo colocado, Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ficou em terceiro.Lewa foi eleito, pela redação do L!, o melhor do mundo em 2020 (AFP)+ Lewandowski pode repetir Modric e quebrar dinastia de Messi e CR7